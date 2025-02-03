Сетевое издание|18+|Понедельник|3 фев 2025|17:30
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-1oC
-0oC
Завтра | Снег |
 

Происшествия

На улице Сурской в Пензе сбили школьника

Печать
Telegram

В Пензе сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах ДТП, в котором пострадал 14-летний мальчик.

По предварительным данным, в воскресенье, 2 февраля, в 16:35 на улице Сурской, напротив дома № 18, недалеко от Большого Сурского моста, 51-летний водитель Renault Duster сбил школьника.

Мальчик получил травмы различной степени тяжести, медики госпитализировали его.

Утром 3 февраля на улице Перовской в Пензе (микрорайон Маньчжурия) также случилось дорожно-транспортное происшествие с участием ребенка-пешехода.

Под колеса автомобиля ВАЗ-2110, которым управлял 40-летний мужчина, попала 13-летняя девочка. Ее госпитализировали.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте