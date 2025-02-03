На улице Сурской в Пензе сбили школьника

03.02.2025 | 16:40

В Пензе сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах ДТП, в котором пострадал 14-летний мальчик.

По предварительным данным, в воскресенье, 2 февраля, в 16:35 на улице Сурской, напротив дома № 18, недалеко от Большого Сурского моста, 51-летний водитель Renault Duster сбил школьника.

Мальчик получил травмы различной степени тяжести, медики госпитализировали его.

Утром 3 февраля на улице Перовской в Пензе (микрорайон Маньчжурия) также случилось дорожно-транспортное происшествие с участием ребенка-пешехода.

Под колеса автомобиля ВАЗ-2110, которым управлял 40-летний мужчина, попала 13-летняя девочка. Ее госпитализировали.