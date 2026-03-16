В поезде сообщением Пенза - Казань обнаружили тело мужчины

Происшествия

В поезде № 376 сообщением Пенза - Казань умер пассажир. 50-летнего мужчину без признаков жизни обнаружили в плацкартном вагоне вечером в субботу, 14 марта.

«Бригада скорой помощи оказывала реанимационные действия, однако мужчина скончался», - сообщили в Центральном МСУТ СКР.

Судя по кадрам из поезда, он занимал нижнее боковое место.

Сейчас следователи в Татарстане проводят проверку по факту случившегося.

«Устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - добавили в управлении.

