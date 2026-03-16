На ул. Бакунина при падении наледи с крыши пострадала 36-летняя пензячка

В Пензе возбуждено еще одно уголовное дело по факту травмирования человека при падении наледи с крыши дома. ЧП случилось на ул. Бакунина днем 14 марта.

Наледь с кровли жилого дома рухнула на 36-летнюю женщину, которая находилась на тротуаре. Пензячку доставили в медучреждение для оказания квалифицированной помощи. В госпитализации она не нуждалась.

Уголовное дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Обстоятельства ЧП устанавливаются, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления тяжести причиненного вреда, сообщили в областном управлении СКР.

11 марта на ул. Циолковского наледь упала на 68-летнюю пенсионерку, когда та вышла из магазина, расположенного в доме № 7. Пострадавшую госпитализировали, ее травмы квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

В тот же день на ул. Фрунзе наледь с крыши жилого дома рухнула на 74-летнего местного жителя, который находился на тротуаре. Его доставили в больницу для оказания помощи, госпитализация не потребовалась.

3 марта наледь с крыши дома № 90а на улице Суворова упала на 17-летнего подростка. Его здоровью был нанесен тяжкий вред.

1 марта пострадала 43-летняя женщина на улице Калинина. Ее травмы тоже квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

30 января на Ленинградской, 10, рухнувшая с козырька балкона наледь убила 52-летнюю женщину.

