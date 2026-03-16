В Пензе ищут свидетелей ДТП с пенсионеркой на ул. Тухачевского

В Пензе разыскивают свидетелей дорожно-транспортного происшествия, случившегося на улице Тухачевского 23 января.
По предварительным данным, в 12:00 напротив дома № 62, у поворота на Осадную (микрорайон Пенза-III), 79-летняя пассажирка упала в салоне неустановленного автобуса.
Личность водителя, допустившего падение пенсионерки, также неизвестна.
Очевидцев убедительно просят позвонить в ГАИ по телефонам: 59-90-47, 59-90-02, 59-90-03, 59-90-05 .
Кроме того, можно обратиться в Госавтоинспекцию по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181.