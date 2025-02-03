На ул. Перовской в Пензе водитель «десятки» сбил ребенка

03.02.2025 | 12:15

Утром в понедельник, 3 февраля, на улице Перовской в Пензе (микрорайон Маньчжурия) случилось дорожно-транспортное происшествие с участием ребенка-пешехода.

По предварительным данным, в 7:50 напротив дома № 17 40-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110 сбил 13-летнюю девочку.

Она получила травмы различной степени тяжести, потребовалась госпитализация.

По факту аварии сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося, сообщили в областной ГАИ.

Инспектор по пропаганде БДД отдела Госавтоинспекции УМВД России по г. Пензе Алина Сычева призвала автомобилистов неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, при приближении к пешеходным переходам заранее снижать скорость и быть особенно внимательными.