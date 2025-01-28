В Пензенском районе при пожаре погиб 56-летний мужчина

28.01.2025 | 10:03

Вечером в понедельник, 27 января, в селе Старая Каменка Пензенского района, на улице Комсомольской, случился смертельный пожар.

Сообщение о ЧП спасатели получили в 19:45. На место выехали 8 человек на двух спецмашинах.

«Выгорели постельные принадлежности и напольные покрытия на площади 7 кв. метров внутри кирпичного дома», - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

При пожаре погиб 56-летний мужчина. По предварительным данным, причина трагедии - неосторожность при курении.

27 января в городе Белинском при аналогичных обстоятельствах погиб 63-летний мужчина. Загорелся дом на улице Верхнесаратовской. Тело нашли после ликвидации огня. Предварительно установлено, что причина ЧП - неосторожное обращение с огнем при курении.