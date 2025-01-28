В Белинском мужчина погиб из-за неосторожности при курении

28.01.2025 | 09:33

В городе Белинском в понедельник, 27 января, случился пожар, который унес жизнь человека. Сообщение о нем поступило спасателям в 4:11.

Пламя охватило дом на улице Верхнесаратовской. Площадь пожара составила 100 кв. метров. Ликвидацией огня занимались 5 спасателей, прибывших на 2 спецмашинах.

После тушения пожарные обнаружили тело 63-летнего мужчины. По предварительным данным, причиной возгорания стала неосторожность при курении, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

По факту случившегося следователи начали проверку.

«При осмотре на теле погибшего каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», - рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СКР Татьяна Махницкая.

Похожий пожар случился 27-го числа и в Сердобске. В 7:30 спасатели получили вызов с улицы Дружбы. Загорелся деревянный дом площадью 60 кв. метров.

К ликвидации пламени привлекли 9 человек и 2 единицы техники. Предварительная причина пожара - неосторожность при курении.