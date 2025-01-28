Сетевое издание|18+|Вторник|28 янв 2025|14:28
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+1oC
+2oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

В Белинском мужчина погиб из-за неосторожности при курении

Печать
Telegram

В городе Белинском в понедельник, 27 января, случился пожар, который унес жизнь человека. Сообщение о нем поступило спасателям в 4:11.

Пламя охватило дом на улице Верхнесаратовской. Площадь пожара составила 100 кв. метров. Ликвидацией огня занимались 5 спасателей, прибывших на 2 спецмашинах.

После тушения пожарные обнаружили тело 63-летнего мужчины. По предварительным данным, причиной возгорания стала неосторожность при курении, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

По факту случившегося следователи начали проверку.

«При осмотре на теле погибшего каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», - рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СКР Татьяна Махницкая.

Похожий пожар случился 27-го числа и в Сердобске. В 7:30 спасатели получили вызов с улицы Дружбы. Загорелся деревянный дом площадью 60 кв. метров.

К ликвидации пламени привлекли 9 человек и 2 единицы техники. Предварительная причина пожара - неосторожность при курении.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото СУ СКР по области
0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте