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Происшествия

Под Елюзанью водителю влетевшей в столб машины удалось выжить

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В среду, 22 января, на трассе М-5 под Нижней Елюзанью в Городищенском районе «Приора» врезалась в столб. Авто превратилось в груду металла, но водителю повезло.

Под Елюзанью водителю влетевшей в столб машины удалось выжить

Машина с 55-летним мужчиной за рулем наехала на опору на 713-м километре. Сообщение об аварии поступило в пожарно-спасательную часть в 5:16. Сотрудники направились на место.

Автомобиль получил сильнейшие повреждения, однако доставать человека из салона не пришлось.

«Помощь по деблокированию не потребовалась. Водитель от госпитализации отказался», - сообщили в ГБУ «ППСЦ».

Под Елюзанью водителю влетевшей в столб машины удалось выжить

Чтобы избежать пожара, спасатели отключили АКБ на аварийном транспорте.

Ранее под Спасском в ДТП погиб молодой мужчина. Его Mitsubishi Lancer столкнулся с тягачом DAF XF.

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Источник — фото ГБУ «ППСЦ»
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