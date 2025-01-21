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Происшествия

Под Спасском в ДТП с тягачом погиб молодой водитель

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В понедельник, 20 января, ДТП под Спасском унесло жизнь молодого мужчины.

Авария случилась в 17:19 на 468-м километре трассы М-5. Столкнулись тягач DAF XF с 64-летним водителем за рулем и Mitsubishi Lancer с 27-летним. Затем грузовая машина слетела в кювет.

Кадры последствий появились в Сети, на них видно, что легковой автомобиль оказался сильно поврежден, на место съехались полицейские, медики и пожарные.

Спасти мужчину, управлявшего Mitsubishi, не удалось. Он скончался от полученных травм.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в управлении ГАИ УМВД России по области.

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Источник — видео и фото из тг-канала «Сова Пенза авто»
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