В Пензе случился пожар в доме на улице Стрелочной

17.01.2025 | 16:07

В пятницу, 17 января, в Пензе случился пожар в двухэтажном многоквартирном деревянном доме на улице Стрелочной (находится между Токарной и Слесарной в Терновке).

Сигнал о возгорании поступил в МЧС в 14:02.

На место выезжали 18 пожарных на 4 спецмашинах.

«В квартире на первом этаже выгорела комната на площади 15 квадратных метров. Спасены 5 человек», - сообщили в областном ГУ МЧС России.

15 января в селе Архангельском Сосновоборского района при пожаре погиб мужчина 1939 года рождения.