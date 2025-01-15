В соседнем с Пензенской областью регионе взорвался беспилотник

Вечером во вторник, 14 января, в поселке Новая Ляда Тамбовской области беспилотный летательный аппарат зацепился за ветки дерева и взорвался.
Его остатки были обнаружены в районе улицы Юбилейной.
«В одном из домов есть незначительные разрушения. Пострадавших нет. На месте находятся и задействованы все необходимые силы и средства», - сообщается в телеграм-канале правительства региона.
По информации Министерства обороны РФ, за ночь были перехвачены и уничтожены три украинских БПЛА - два в Белгородской и один в Тамбовской области.
Ранним утром 14 января атаке дронов подверглась Саратовская область. В связи с этим в нескольких городах, в том числе в Пензе, в аэропортах были введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
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