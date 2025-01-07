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Происшествия

На трассе М-5 в Мокшанском районе столкнулись 3 машины

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Днем во вторник, 7 января, на трассе М-5 в Мокшанском районе случилось ДТП с участием 3 автомобилей. О нем сообщили очевидцы.

На трассе М-5 в Мокшанском районе столкнулись 3 машины

По их словам, авария произошла на 606-м километре, на территории Юровского сельсовета, между поселками Труженик и Мирный. Столкнулись песковоз и 2 легковые машины: КамАЗ, Skoda Fabia и Kia Ceratо.

На трассе М-5 в Мокшанском районе столкнулись 3 машины

Транспортные средства разбросало по дороге, на место прибыли сотрудники ГАИ, пожарные, реанимация. О состоянии участников аварии пока ничего неизвестно.

На трассе М-5 в Мокшанском районе столкнулись 3 машины

Из-за ДТП на данном отрезке трассы М-5 образовался серьезный затор.

Обстоятельства и причины случившегося предстоит выяснить госавтоинспекторам.

Синоптики предупреждали, что 7 января погодные условия в Пензенской области ухудшатся, сообщалось о сильных порывах ветра и слабой метели (местами).

Источник фото - vk.com/sova_penza.

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Источник — видео канала «ДТП Пенза»
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