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Происшествия

Названа причина пожара на Алексеевской базе в Кузнецке

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Глава Кузнецка Сергей Златогорский в четверг, 9 января, на совещании в администрации города назвал причину пожара на базе на Алексеевском шоссе.

ЧП взволновало работающих там предпринимателей. Однако, по словам Златогорского, причин для тревоги нет.

«Данный пожар никак не связан с какими-то общими проблемами. Это чисто нарушение техники безопасности при производстве работ», - пояснил чиновник.

Он рассказал, что сотрудники разогревали что-то на открытом пламени, позабыв о близком соседстве с легковоспламеняющимися материалами и веществами.

Названа причина пожара на Алексеевской базе в Кузнецке

«Здесь какой-то глобальной проблемы нет. Я попросил разобраться соответствующие службы», - отметил Сергей Златогорский.

Пожар на базе, известной среди кузнечан как Алексеевская, случился днем 8 января. Для ликвидации пламени задействовали 28 спасателей и 8 единиц техники. Огонь уничтожил 100 кв. м складского помещения. В ЧП пострадал 58-летний мужчина.

«Слава богу, обошлось малой кровью. Там один пострадавший, некритичный. Это единственный пожар, кстати, за все праздники, что не может не радовать», - подвел итог Златогорский.

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Источник — фото ОНД и ПР Кузнецка и Кузнецкого района
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