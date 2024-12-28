Прокуратура организовала проверку по факту трагедии у Воскресеновки

28.12.2024 | 10:43

Прокуратура Пензенского района организовала проверку по факту смертельного ДТП, случившегося утром в субботу, 28 декабря, около Воскресеновки и унесшего жизни троих человек.

В 7:40 на 6-м километре дороги Пенза - Кондоль столкнулись «Лада-Калина» и МАЗ. Водитель и 2 пассажира легкового автомобиля погибли на месте. Еще 2 пассажира «Калины» госпитализированы.

Пострадавших из машины доставали сотрудники МЧС и Пензенского пожарно-спасательного центра.

На место выехал прокурор Пензенского района Алексей Шугуров - для координации действий правоохранительных органов и спецслужб.

«Установление всех обстоятельств происшествия находится на контроле надзорного ведомства. В ходе проверки будут установлены причины и условия произошедшего, дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения», - сообщили в областной прокуратуре.