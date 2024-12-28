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Происшествия

В ДТП рядом с Воскресеновкой погибли 3 человека

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Утром в субботу, 28 декабря, на дороге Пенза - Кондоль в районе с. Воскресеновка случилось смертельное ДТП.

В ДТП рядом с Воскресеновкой погибли 3 человека

Столкнулись «Лада-Калина» и МАЗ.

В результате аварии погибли 3 человека - водитель и пассажиры легкового автомобиля. Еще двое пострадали.

В ДТП рядом с Воскресеновкой погибли 3 человека

«Сотрудники МЧС России совместно со спасателями Пензенского пожарно-спасательного центра стабилизировали транспортные средства, отключили аккумуляторы и деблокировали пострадавших», - сообщили в ГУ МЧС России.

В ночь на пятницу, 27 декабря, на улице Гагарина в Пензе погиб в ДТП 18-летний водитель. Молодой человек, управлявший автомобилем «Лада-Калина», врезался в световую опору. От полученных травм он скончался.

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Источник — фото и видео областного ГУ МЧС
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