В ДТП рядом с Воскресеновкой погибли 3 человека

28.12.2024 | 09:29

Утром в субботу, 28 декабря, на дороге Пенза - Кондоль в районе с. Воскресеновка случилось смертельное ДТП.

Столкнулись «Лада-Калина» и МАЗ.

В результате аварии погибли 3 человека - водитель и пассажиры легкового автомобиля. Еще двое пострадали.

«Сотрудники МЧС России совместно со спасателями Пензенского пожарно-спасательного центра стабилизировали транспортные средства, отключили аккумуляторы и деблокировали пострадавших», - сообщили в ГУ МЧС России.

В ночь на пятницу, 27 декабря, на улице Гагарина в Пензе погиб в ДТП 18-летний водитель. Молодой человек, управлявший автомобилем «Лада-Калина», врезался в световую опору. От полученных травм он скончался.