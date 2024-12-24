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Происшествия

Больше испугался: в Заречном рассказали о жертве нападения собак

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67-летнего жителя Заречного покусали собаки из центра «Лохматый друг». Ранее о ЧП, которое случилось 16 декабря, сообщил депутат собрания представителей закрытого города Сергей Савин.

По его словам, нападение произошло в гаражном кооперативе в районе 20-й дороги. Около 18:50 пожилой зареченец возвращался домой, когда на него набросились собаки и повалили в снег. Мужчину со множественными укусами доставили в больницу.

Подробности инцидента во вторник, 24 декабря, рассказал портал «Город Z» со ссылкой на дежурного врача - травматолога-ортопеда МСЧ № 59 Ильдара Шаипова.

«Мужчина больше напугался, чем был травмирован. У него две небольшие ранки, но вот давление серьезно поднялось - то ли от испуга, то ли от переутомления. Он говорил, что чистил снег около гаража», - пояснил медик.

16 декабря, помимо пожилого горожанина, в МСЧ Заречного обратились еще 3 человека, пострадавших от агрессии животных. Так, отдыхавшую за границей зареченку укусила обезьяна. Вернувшись домой, женщина отправилась к медикам. Рану обработали, от вакцинации горожанка отказалась.

54-летней жительнице ЗАТО вцепилась зубами в ногу домашняя собака, которая гуляла с хозяином. Это случилось на улице Конституции СССР.

«Самая серьезная ситуация - у 49-летнего мужчины. В селе Кижеватово на него набросилась бродячая собака. Естественно, ни о каких прививках там речи не идет, и его пришлось госпитализировать. Он будет проходить вакцинацию от бешенства по полной программе: и антирабическим иммуноглобулином, и вакциной «КОКАВ», - рассказал начальник МСЧ Андрей Капустин.

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Источник — «Город Z»
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