В Заречном стая собак напала на пожилого мужчину

23.12.2024 | 09:39

В Заречном случилось очередное ЧП с бродячими собаками. Стая из 4 особей напала на 67-летнего мужчину.

О происшествии рассказал на своей странице во «ВКонтакте» депутат собрания представителей закрытого города Сергей Савин утром в понедельник, 23 декабря.

Он сообщил, что нападение произошло 16-го числа в гаражном кооперативе в районе 20-й дороги. Около 18:50 пожилой зареченец возвращался домой, когда на него набросились собаки. Они повалили мужчину в снег.

Горожанина со множественными укусами доставили в больницу. Сейчас он проходит вакцинацию от бешенства.

«Правоохранительные органы по указанному факту проводят проверку», - написал Савин.

Депутат напомнил о нападении собак на 10-летнюю девочку. ЧП случилось 13 декабря. Ребенка укусили за ногу и повалили на землю возле городской поликлиники.

Сообщение об этом нападении привлекло внимание главы СК РФ Александра Бастрыкина. Он поручил руководителю СУ СКР по Пензенской области Владимиру Игнатенкову доложить о предварительных и окончательных результатах начатой проверки.