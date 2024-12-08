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Происшествия

На Сурском водохранилище с отколовшейся льдины спасли рыбака

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В Пензенской области сотрудникам МЧС пришлось спасать 65-летнего рыбака с отколовшейся льдины.

Это случилось в воскресенье, 8 декабря, на Сурском водохранилище. Мужчина вышел на неокрепший лед, но кусок откололся и вместе с рыбаком начал отплывать.

«Спасатели с помощью судна на воздушной подушке доставили его на берег», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Ранее в Лунинском районе в реке Шукше утонул 72-летний мужчина. Трагедия произошла во время рыбалки: пенсионер отправился на нее 1 декабря. На следующий день его тело и лодку обнаружил в реке односельчанин.

Жителей Пензенской области в очередной раз просят быть осторожнее, помнить, что водоемы замерзают неравномерно, а для того, чтобы по льду можно было ходить, его толщина должна составлять не менее 10 сантиметров.

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Источник — фото МЧС России
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