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Происшествия

Отключение воды: некоторые пензенцы остались без отопления

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В Пензе из-за коммунальной аварии на сетях водоснабжения пришлось отключить отопление в некоторых домах. Об этом вечером во вторник, 3 декабря, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

«Около получаса назад была прекращена подача тепла в 14 домов по адресам: улица Окружная, 115, 117, 117а, 119, 119а; 1-й Окружной проезд, 2, 4, 6, 8, 10, а также частично в доме № 1; 2-й Окружной проезд, 5, 7, 11. Отопление возобновят, когда последствия аварии будут устранены», - написал глава региона на своих страницах в соцсетях в 19:37.

Он уточнил, что на месте трудятся все необходимые специалисты.

Ход аварийно-ремонтных работ контролирует прокуратура Первомайского района.

«По требованию прокурора Пензенской области Дмитрия Горшкова в целях координации деятельности служб, задействованных в устранении последствий аварии, повлекшей сегодня масштабное отключение водоснабжения в г. Пензе, на место выехал прокурор Первомайского района г. Пензы Зубков Е. Ю.», - пояснили в надзорном органе.

Ранее сообщалось, что без холодной воды осталось 1 191 частное домовладение, 141 многоквартирный дом, а также 4 медицинских учреждения (список улиц здесь). Горячая вода отсутствует в 102 многоквартирных домах, 4 школах и 9 детских садах.

Причина коммунального ЧП - гидроудар на площадке очистных сооружений «Подгорная», вызванный скачком напряжения на сетях электроснабжения.

Губернатор потребовал принять «самые жесткие меры к виновникам этой спровоцированной непрофессиональными действиями аварии».

«По моему распоряжению в Пензе объявлен режим повышенной готовности. По прогнозам специалистов, завершить работы планируется после часа ночи. Еще 5 часов потребуется на заполнение системы водой», - добавил Мельниченко.

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Источник — фото областной прокуратуры
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