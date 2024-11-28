28.11.2024 | 09:41

В Пензенской области начался сезон гололеда: тротуары покрылись блестящей коркой и превратились в полосу препятствий для пешеходов.

Синоптики предупреждали, что на последней неделе осени температурный режим понизится и в течение суток будет оставаться отрицательным, это поспособствует образованию наледи на дорогах.

Травматологи не раз рассказывали, как обезопасить себя при передвижении по обледеневшим участкам.

Так, важную роль играет обувь: она должна обязательно подходить по размеру, быть устойчивой, без высоких каблуков, с ребристой подошвой. Пожилым людям следует использовать специальную трость или палочку с шипами или резиновым наконечником.

Двигаться по скользким участкам, которые нельзя обойти, нужно правильно: немного согнув колени и наклонившись вперед, как на лыжах, не отрывая подошвы от поверхности.

Руки следует максимально освободить, например вместо сумки носить рюкзак. При потере равновесия все тяжелое лучше бросить. При падении назад нужно прижать голову к груди и округлить спину, при падении на бок - подвернуть соответствующую руку под себя, чтобы удар пришелся на предплечье, при падении вперед - подогнуть одну из рук и совершить кувырок.

Вставать сразу не рекомендуется, сначала надо оценить свое состояние. Когда передвижение невозможно, следует вызвать скорую с мобильного телефона по номеру 103.

В Пензе амбулаторную помощь жертвам гололеда оказывают в травмпункте на ул. Пионерской, 4, который работает круглосуточно. Если травмы серьезные, требующие стационарного лечения, то бригада доставит в приемное отделение клинической больницы № 6 имени Г. А. Захарьина на ул. Стасова, 7.

Детский травмпункт на улице Бекешской, 43, тоже открыт круглосуточно.