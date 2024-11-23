На ул. Пролетарской водитель иномарки сбил девушку

23.11.2024 | 13:13

В Пензе вечером в пятницу, 22 ноября, на улице Пролетарской под колеса машины попала девушка. По словам очевидцев, ее сбили рядом с пешеходным переходом.

Кадры с пострадавшей, которая лежит на проезжей части, появились в соцсети «ВКонтакте».

ДТП прокомментировали в управлении Госавтоинспекции УМВД России по области. По предварительным данным, это случилось около 16:35 напротив дома № 39.

56-летний мужчина, управлявший Renault Duster, сбил 21-летнюю девушку-пешехода. Медики госпитализировали ее.

По факту случившего проводится проверка.