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Происшествия

На ул. Пролетарской водитель иномарки сбил девушку

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В Пензе вечером в пятницу, 22 ноября, на улице Пролетарской под колеса машины попала девушка. По словам очевидцев, ее сбили рядом с пешеходным переходом.

Кадры с пострадавшей, которая лежит на проезжей части, появились в соцсети «ВКонтакте».

ДТП прокомментировали в управлении Госавтоинспекции УМВД России по области. По предварительным данным, это случилось около 16:35 напротив дома № 39.

56-летний мужчина, управлявший Renault Duster, сбил 21-летнюю девушку-пешехода. Медики госпитализировали ее.

По факту случившего проводится проверка.

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Источник — фото, видео группы «Пенза Новости»
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