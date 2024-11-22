В Чемодановке водитель «Лады-Ларгус» сбил ребенка

22.11.2024 | 12:49

Утром в пятницу, 22 ноября, в селе Чемодановка Бессоновского района случилось ДТП, в котором пострадал ребенок.

По предварительным данным, около 8:00 напротив дома № 75 на улице Генералова 69-летний водитель «Лады-Ларгус» сбил 14-летнюю школьницу.

Девочка получила травмы, медики госпитализировали ее, сообщили в управлении Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области.

По факту случившегося проводят проверку, устанавливаются обстоятельства ДТП.

По данным за 10 месяцев этого года, в Пензенской области случилось 286 ДТП с пешеходами. В них погибли 28 человек, 277 получили травмы.