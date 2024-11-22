Сетевое издание|18+|Пятница|22 ноя 2024|14:11
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+4oC
+5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+5oC
+6oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

В Чемодановке водитель «Лады-Ларгус» сбил ребенка

Печать
Telegram

Утром в пятницу, 22 ноября, в селе Чемодановка Бессоновского района случилось ДТП, в котором пострадал ребенок.

В Чемодановке водитель «Лады-Ларгус» сбил ребенка

По предварительным данным, около 8:00 напротив дома № 75 на улице Генералова 69-летний водитель «Лады-Ларгус» сбил 14-летнюю школьницу.

В Чемодановке водитель «Лады-Ларгус» сбил ребенка

Девочка получила травмы, медики госпитализировали ее, сообщили в управлении Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области.

В Чемодановке водитель «Лады-Ларгус» сбил ребенка

По факту случившегося проводят проверку, устанавливаются обстоятельства ДТП.

По данным за 10 месяцев этого года, в Пензенской области случилось 286 ДТП с пешеходами. В них погибли 28 человек, 277 получили травмы.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — видео, фото областной ГАИ
0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте