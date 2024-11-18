В Пензенской области за 10 месяцев в ДТП погибли 28 пешеходов

18.11.2024 | 18:15

В Пензенской области за 10 месяцев 2024 года случилось 286 ДТП с пешеходами. В них погибли 28 человек, 277 получили травмы.

Чтобы снизить количество трагедий, сотрудники Госавтоинспекции постоянно выходят в рейды на территории региона. 15 ноября они проверяли, как водители и пешеходы соблюдают правила дорожного движения в областном центре.

«В рамках проводимого мероприятия к административной ответственности привлечено 122 водителя, которые не предоставили преимущество в движении пешеходам, а также 237 пешеходов, которые нарушили ПДД», - сообщила инспектор отдела Госавтоинспекции УМВД России по г. Пензе Елена Ананьева.

Ранее в районе кондитерской фабрики в Пензе под колеса автомобиля попала женщина, пересекавшая проезжую часть вне пешеходного перехода.

До этого в ДТП на улице Пролетарской погибла пенсионерка.