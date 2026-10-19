В пензенском баре залили пивом кассовый терминал

37-летний пензенец, будучи нетрезвым, повредил оборудование в одном из баров в центре города. Инцидент произошел 18 октября.

Сотрудники Росгвардии отреагировали на сигнал, принятый поздним вечером. Их встретила администратор заведения.

По ее словам, мужчина облил пивом платежный терминал стоимостью около 60 000 рублей. Аппарат вышел из строя.

Как выяснилось, незадолго до этого он толкнул незнакомую девушку. Напиток выплеснулся из ее стакана и повредил технику.

Росгвардейцы угомонили горожанина, провели с ним профилактическую беседу и передали прибывшим на место полицейским. По факту причинения материального ущерба представитель бара подал заявление.

Ранее в Кузнецке задержали нетрезвую женщину, которая неадекватно вела себя в городской больнице.