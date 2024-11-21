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Происшествия

В Нижнеломовском районе под колесами машины погиб пешеход

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На дороге в Нижнеломовском районе погиб пешеход. ДТП случилось вечером в среду, 20 ноября.

По предварительным данным, около 23:15 на 14-м километре дороги Ломов - Пачелма - Башмаково 26-летний водитель Volkswagen Jetta сбил 46-летнего мужчину.

«В результате происшествия пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте», - сообщили в управлении Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области.

В ДТП также пострадал водитель. Медики оказали ему помощь на месте, госпитализация мужчине не потребовалась.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

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