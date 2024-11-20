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Происшествия

Установлена личность сбитого у «Современника» мужчины

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Установлена личность мужчины, попавшего под колеса автомобиля на улице Пушкина.

Установлена личность сбитого у «Современника» мужчины

ДТП случилось во вторник, 19 ноября, напротив кинокомплекса «Современник». По предварительным данным, в 16:35 25-летний водитель на ВАЗ-2114 наехал на 71-летнего пешехода, пострадавшего госпитализировали.

Ранее кадры с места аварии появились в Сети. На них видно, что на дороге, в метрах от пешеходного перехода, перед автомобилем лежит человек, вокруг стоят люди.

Установлена личность сбитого у «Современника» мужчины

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщила начальник отделения по пропаганде управления Госавтоинспекции по Пензенской области Юлия Кулигина.

Установлена личность сбитого у «Современника» мужчины

Жителей Пензы просят быть внимательнее при переходе дороги. Необходимо убедиться, что все водители остановились и готовы пропускать. В темное время суток следует использовать световозвращающие элементы в одежде.

Водителям нужно помнить: если перед пешеходным переходом остановился другой автомобиль, продолжить путь можно только после того, как станет понятно, что на проезжей части нет людей.

Установлена личность сбитого у «Современника» мужчины

«В соответствии с КоАП непредоставление преимущества в движении пешеходам влечет штраф в размере от 1 500 до 2 500 рублей», - напомнила Юлия Кулигина.

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Источник — видео и фото областной ГАИ
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