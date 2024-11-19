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Происшествия

В Пензе устанавливают личность сбитого у «Современника» пешехода

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Во вторник, 19 ноября, напротив кинокомплекса «Современник» в Пензе сбили пешехода. Ему потребовалась госпитализация.

По предварительным данным, авария случилась в 16:30. 25-летний водитель на ВАЗ-2114 наехал на мужчину, личность которого устанавливается.

Кадры появились в Сети. На них видно, что на дороге, в десятках метров от пешеходного перехода, перед автомобилем лежит человек, вокруг стоят люди.

Как сообщили в областной Госавтоинспекции, пешеход был доставлен в медицинское учреждение.

На месте происшествия работают полицейские. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

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Источник — фото и видео группы «Пенза Новости»
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