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Происшествия

В баре на Окружной задержали нецензурно бранившегося мужчину

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Вечером во вторник, 12 ноября, в баре на улице Окружной в Пензе 27-летний молодой человек устроил дебош.

Сообщение об инциденте поступило сотрудникам вневедомственной охраны в 20:00. Прибывшие на место правоохранители увидели мужчину, который во весь голос выкрикивал нецензурные слова. Никакие замечания на него не действовали.

«Стражи правопорядка попросили молодого человека вести себя прилично, однако он продолжал выкрикивать бранные слова», - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Росгвардейцы задержали хулигана и передали его сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Это не первый случай, когда отдых в увеселительном заведении заканчивается для нетрезвых посетителей в отделе полиции. Так, 6 ноября в баре на улице Московской такой клиент попытался затеять драку. Прибывшие бойцы не допустили противоправных действий.

А 17 октября в баре на улице Кирова двое мужчин 32 и 40 лет приставали к другим гостям и громко выражались нецензурными словами. Их также задержали росгвардейцы.

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Источник — фото Управления Росгвардии по Пензенской области
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