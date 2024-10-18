В Пензе два дебошира отправились из бара в отдел полиции

18.10.2024 | 08:24

Ранним утром в четверг, 17 октября, в пензенском баре на улице Кирова двое нетрезвых посетителей устроили дебош.

Нетрезвые мужчины приставали к посетителям, громко выражались нецензурными словами и всячески провоцировали конфликтные ситуации.

Ситуация становилась все напряженнее, и около 6:00 сотрудник заведения был вынужден нажать кнопку тревожной сигнализации. На место немедленно прибыли сотрудники вневедомственной охраны.

«Правоохранители указали мужчинам на их непристойное поведение, однако слова не остановили дебоширов - они продолжали вести себя неподобающим образом», - рассказали в Управлении Росгвардии по Пензенской области.

В итоге росгвардейцы задержали мужчин, одному из которых 32 года, другому 40, и доставили их в отдел полиции для дальнейших разбирательств

Бойцы вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Пензенской области задержали 40-летнего и 32-летнего мужчин, устроивших громкий скандал в одном из баров Пензы, расположенных по улице Кирова.