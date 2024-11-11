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Происшествия

В Городище опрокинулся ВАЗ, два человека пострадали

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В воскресенье, 10 ноября, в Городище опрокинулся ВАЗ-2110. ДТП случилось на улице Фабричной.

Сообщение об аварии поступило в единую дежурную диспетчерскую службу Городищенского района в 18:36.

В Городище опрокинулся ВАЗ, два человека пострадали

«К сожалению, водитель и пассажир госпитализированы в 6-ю горбольницу Пензы», - рассказали спасатели.

Последствия ДТП попали на видео. На кадрах, опубликованных в Сети, ВАЗ-2110 лежит на крыше, перекрыв полосу движения. Рядом с автомобилем на дороге - мужчина, которому оказывают помощь.

30 октября в Каменском районе на 1-м километре дороги Каменка - Междуречье - Крыловка опрокинулся Audi А4. 43-летнего водителя госпитализировали.

Фото 2 - МКУ Городищенского района «Служба спасения».

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Источник — фото 1, видео группы «Подслушано Городищенский район»
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