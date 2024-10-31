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Происшествия

В Каменском районе перевернулся автомобиль Audi

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В Каменском районе случилось ДТП с участием легкового автомобиля. Пострадал водитель.

По предварительным данным, в 9:45 среды, 30 октября, на 1-м километре дороги Каменка - Междуречье - Крыловка 43-летний мужчина за рулем Audi А4 не справился с управлением. Автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся.

«В результате происшествия водитель получил телесные повреждения и был госпитализирован», - сообщили в управлении ГАИ УМВД России по Пензенской области.

По факту ДТП проводят проверку, сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее стало известно, что 31 октября под Каменкой столкнулись 2 легковых автомобиля: Daewoo Nexia и Chevrolet Klan. В аварии погиб 56-летний пассажир Daewoo.

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Источник — фото ГАИ по Каменскому району
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