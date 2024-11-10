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Происшествия

В Пензе на улице Дарвина произошел смертельный пожар

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В воскресенье, 10 ноября, в Пензе на улице Дарвина (микрорайон Райки) произошел пожар, который унес человеческую жизнь.

Огонь охватил частный дом. Общая площадь возгорания составила 140 кв. метров. На месте работали 26 спасателей, прибывших на 6 спецмашинах.

По данным на 15:55, открытое горение ликвидировали. При проливке и разборке конструкций обнаружили тело женщины, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по области.

В Пензе на улице Дарвина произошел смертельный пожар

Причины и обстоятельства трагедии предстоит выяснить специалистам.

Утром 10 ноября серьезный пожар произошел на улице Ключевой в Пензе - вспыхнул нежилой частный дом. В ЧП пострадала женщина. Предварительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем.

Фото 2 группы «Пенза Новости».

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Источник — видео ГУ МЧС России по области.
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