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Происшествия

В Пензе при пожаре на улице Ключевой пострадала женщина

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Утром в воскресенье, 10 ноября, на улице Ключевой случился серьезный пожар. Видео ЧП с редакцией сетевого издания «ПензаИнформ» поделился горожанин.

На кадрах - пламя, охватившее частный дом. Как уточнили в ГУ МЧС России по области, он был нежилым.

Вызов пожарным поступил в 6:40. Для тушения огня привлекли 24 спасателя и 6 спецмашин.

«Сгорела кровля дома на площади 120 квадратных метров. Пострадала женщина 1983 года рождения», - рассказали в МЧС.

По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

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