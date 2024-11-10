Момент ДТП с пешеходами у «Дизель-Арены» попал на видео

10.11.2024 | 11:02

Вечером в субботу, 9 ноября, в Пензе, рядом с СЗК «Дизель-Арена», сбили двух пешеходов. Момент ДТП попал на видео.

О произошедшем в соцсетях сообщили горожане. По их словам, на улице Зеленодольской автомобиль Audi, двигавшийся по встречной полосе, столкнулся с «Ладой». После удара иномарка вылетела на тротуар, где стояли пешеходы, и задела двух девушек.

Момент ДТП запечатлел видеорегистратор автомобилиста, который выезжал на Зеленодольскую в плотном потоке машин. Водитель «Лады» достиг пересечения улиц раньше него, повернул налево и готовился занять свою полосу движения, когда в него врезалась Audi.

В следующий момент видно, как иномарка сбила девушку. Она упала и несколько раз перекатилась по дороге. Через некоторое время пострадавшая поднялась на ноги.

«Все ехали с матча «Дизеля», и на дороге была пробка. Водитель на «Калине» выезжал с парковки и пытался повернуть налево, когда его пропускали. В это время по встречной полосе летела «Ауди». С другой стороны на встречке стояла колонна машин. В момент выезда произошел удар. На тротуаре в это время стояли три девушки, двух из них сбили. Одна получила травму головы, упав у «Ауди», вторая отлетела (видно на видео) и повредила тело и плечо. Водитель, судя по виду, был трезв, молодой. Машина дымилась, антифриз потек у обеих машин. Все сразу подбежали на помощь к пострадавшим, вызвали скорую. Сработали адекватно и быстро. Все живы, хотя были в шоке от случившегося», - описал произошедшее пензенец.

Пока официальной информации о ДТП нет.