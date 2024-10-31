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Происшествия

Появились новые кадры с места смертельного ДТП под Каменкой

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Госавтоинспекция опубликовала новые кадры с места смертельного дорожно-транспортного происшествия, случившегося в четверг, 31 октября, в Каменском районе.

Появились новые кадры с места смертельного ДТП под Каменкой

Ранее со ссылкой на предварительные данные сообщалось, что в 7:25 на 212-м километре трассы Тамбов - Пенза столкнулись 2 легковых автомобиля: Daewoo Nexia и Chevrolet Klan. Первым управлял 38-летний мужчина, вторым - 61-летний.

Появились новые кадры с места смертельного ДТП под Каменкой

После удара Daewoo вынесло на обочину, Chevrolet остался на проезжей части. Машины застыли у стенда, предупреждающего об аварийно опасном участке дороги.

Появились новые кадры с места смертельного ДТП под Каменкой

На кадрах видно, что запчасти разметало по трассе, Nexia превратилась в груду металла.

Появились новые кадры с места смертельного ДТП под Каменкой

Появились новые кадры с места смертельного ДТП под Каменкой

«В результате происшествия пассажир автомобиля Daewoo Nexia, мужчина 1968 года рождения, скончался до приезда скорой медицинской помощи», - сообщил начальник отделения Госавтоинспекции ОМВД России по Каменскому району Сергей Соломонов.

Появились новые кадры с места смертельного ДТП под Каменкой

По факту ДТП сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Появились новые кадры с места смертельного ДТП под Каменкой

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Источник — фото и видео областной ГАИ
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