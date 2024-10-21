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Происшествия

В Городищенском районе в ДТП погиб водитель «десятки»

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В понедельник, 21 октября, в Городищенском районе случилось ДТП, в котором погиб человек. Авария произошла на 690-м километре трассы М-5 (в районе села Павло-Куракино).

По предварительным данным, около 14:15 столкнулись автомобиль ВАЗ-2110 с 34-летним мужчиной за рулем и грузовик Scania с полуприцепом, которым управлял 52-летний шофер.

Водитель ВАЗа от полученных повреждений скончался, сообщили в ГАИ по Пензенской области.

В ДТП пострадали пассажиры легковушки, 19-летний юноша и 22-летняя девушка. Медики доставили их в больницу.

Сейчас устанавливаются обстоятельства аварии, проводится проверка.

Вечером 18 октября в Городищенском районе также случилось смертельное ДТП. На 12-м километре дороги Городище - Архангельское столкнулись Suzuki и «Лада-Приора», в аварии погибли пассажирки отечественной машины 69 и 37 лет.

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Источник — фото областной ГАИ
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