На проспекте Строителей во время движения загорелась Audi

08.10.2024 | 09:39

В Пензе на проспекте Строителей, рядом с домом № 80а, во время движения вспыхнул автомобиль Audi.

Сообщение о ЧП поступило спасателям в 9:46 7 октября. На место прибыли 6 человек на спецмашине.

В объектив камеры попало, как пожарные тушат загоревшуюся иномарку, которая стоит посреди проезжей части.

«Возгорание моторного отсека. Пострадавших нет», - сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

28 августа на улице 40 лет Октября в Пензе прямо на проезжей части загорелся Volkswagen Passat. Мощное пламя охватило капот автомобиля и переднее колесо. В ЧП никто не пострадал.