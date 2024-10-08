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Происшествия

На проспекте Строителей во время движения загорелась Audi

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В Пензе на проспекте Строителей, рядом с домом № 80а, во время движения вспыхнул автомобиль Audi.

Сообщение о ЧП поступило спасателям в 9:46 7 октября. На место прибыли 6 человек на спецмашине.

В объектив камеры попало, как пожарные тушат загоревшуюся иномарку, которая стоит посреди проезжей части.

«Возгорание моторного отсека. Пострадавших нет», - сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

28 августа на улице 40 лет Октября в Пензе прямо на проезжей части загорелся Volkswagen Passat. Мощное пламя охватило капот автомобиля и переднее колесо. В ЧП никто не пострадал.

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Источник — видео группы «Сова Пенза авто»
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