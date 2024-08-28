В Пензе сгорела машина на улице 40 лет Октября

28.08.2024 | 12:57

В Пензе в среду, 28 августа, на улице 40 лет Октября прямо на проезжей части загорелся Volkswagen Passat.

Кадры появились в Сети. На них видно, как мощное пламя охватило капот автомобиля и переднее колесо. Идет черный дым.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области, сообщение поступило в 11:58. На место выехали 5 пожарных на спецмашине.

Пострадавших нет.

Машины в Пензенской области горят нередко. Ранее, 6 августа, на улице 65-летия Победы огонь охватил автомобиль Audi.

2 июня на улице Бакунина пламя с тополиного пуха перекинулось на Renault Megane, а 27 мая на улице Революционной сгорела «Газель».

Спасатели рекомендуют автовладельцам иметь в доступном месте огнетушитель, содержать проводку в исправном состоянии и регулярно проходить техосмотр.