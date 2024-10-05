В Каменке при пожаре спасли шесть человек

05.10.2024 | 10:47

В Каменке при пожаре в многоэтажном доме спасли 6 человек. ЧП случилось утром в пятницу, 4 октября, на улице Энергетиков.

В 10:10 поступило сообщение о возгорании на 5-м этаже. На место выехали 9 спасателей на 3 спецмашинах.

«Сгорели тумбочка и кресло на площади 2 кв. м в общем коридоре в 1-м подъезде», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Всего за сутки спасатели МЧС потушили 20 пожаров. В их числе - в селе Вражском Каменского района.

Там загорелся деревянный дом площадью 40 кв. м на улице Колхозной. После ликвидации огня обнаружили тело 71-летнего хозяина.