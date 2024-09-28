В Каменке при ночном пожаре погиб мужчина

28.09.2024 | 09:22

В ночь на субботу, 28 сентября, в Каменке произошел смертельный пожар. ЧП случилось на улице Свердлова.

Вызов спасатели получили в 0:48. На месте работали 4 пожарных и 2 единицы спецтехники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Огонь охватил площадь 2 кв. м. Сгорели обои и диван. После ликвидации пламени пожарные нашли тело мужчины 1987 года рождения.

Причины и обстоятельства возгорания предстоит установить специалистам.

25 сентября в поселке Верхозим Кузнецкого района пожар случился в вагончике-бытовке общей площадью 18 кв. м. Пламя полностью уничтожило конструкцию, при ее разборке и проливке нашли труп 64-летнего мужчины. По предварительным данным, ЧП может быть связано с неправильной эксплуатацией металлической печи.