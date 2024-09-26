В Кузнецком районе в сгоревшем вагоне нашли труп мужчины

Вечером в среду, 25 сентября, в поселке Верхозим Кузнецкого района случился пожар. Сигнал о нем поступил в ГУ МЧС России по Пензенской области в 20:09.
Огонь охватил металлический вагон общей площадью 18 кв. м в хозяйственном блоке. Пламя полностью уничтожило конструкцию.
Тушением занимались члены добровольной пожарной команды поселка.
«В 20:40 при разборке и проливке обнаружен труп мужчины 1959 года рождения», - сообщили в межрайонном отделе надзорной деятельности и профилактической работы.
По факту случившегося проводится доследственная проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение.
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