В Кузнецком районе в сгоревшем вагоне нашли труп мужчины

26.09.2024 | 16:25

Вечером в среду, 25 сентября, в поселке Верхозим Кузнецкого района случился пожар. Сигнал о нем поступил в ГУ МЧС России по Пензенской области в 20:09.

Огонь охватил металлический вагон общей площадью 18 кв. м в хозяйственном блоке. Пламя полностью уничтожило конструкцию.

Тушением занимались члены добровольной пожарной команды поселка.

«В 20:40 при разборке и проливке обнаружен труп мужчины 1959 года рождения», - сообщили в межрайонном отделе надзорной деятельности и профилактической работы.

По факту случившегося проводится доследственная проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение.