Названа возможная причина смертельного пожара в Верхозиме

26.09.2024 | 18:47

По предварительным данным, причина смертельного пожара в поселке Верхозим Кузнецкого района может быть связана с эксплуатацией металлической печи, сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Трагедия произошла вечером в среду, 25 сентября: сигнал в региональное ГУ МЧС России поступил в 20:09. Возгорание случилось в вагончике-бытовке общей площадью 18 кв. м.

Пламя полностью уничтожило конструкцию. В 20:40 при ее разборке и проливке нашли труп 64-летнего мужчины.

Следователи организовали проверку по факту его смерти. На теле погибшего не обнаружили каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия.

«С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», - добавила Татьяна Махницкая. Обстоятельства произошедшего выясняются.