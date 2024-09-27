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Происшествия

Момент столкновения мотоцикла и ВАЗа на Свердлова попал на видео

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Опубликовано видео момента ДТП на улице Свердлова, где мотоциклист столкнулся с автомобилем ВАЗ-2110.

Авария произошла в четверг, 26 сентября, в 19:20. Очевидцы рассказали в соцсети «ВКонтакте», что юноша-мотоциклист ехал по улице Свердлова со стороны Терновки.

Водитель ВАЗа поворачивал на Набережную Реки Мойки и не заметил мотоциклиста, мчавшегося ему навстречу. Произошло столкновение.

Момент столкновения мотоцикла и ВАЗа на Свердлова попал на видео

На видео запечатлено, как водитель двухколесного транспорта после удара вылетает из седла. Молодого человека перекидывает через автомобиль, он несколько метров скользит по проезжей части.

Момент столкновения мотоцикла и ВАЗа на Свердлова попал на видео

По сообщениям очевидцев, мотоциклиста госпитализировали. Официальной информации о случившемся пока нет.

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Источник — фото, видео группы «Пенза Новости»
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