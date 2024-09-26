Пензенскую пенсионерку, которую искали 4 дня, нашли погибшей

26.09.2024 | 08:43

Окончены поиски 73-летней жительницы Пензы, которая ушла в неизвестном направлении 21 сентября и пропала. Женщину нашли погибшей.

Информация об этом появилась на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте» в среду, 25 сентября.

Волонтеры начали поиск женщины 22-го числа. Сообщалось, что она может быть дезориентирована.

24 сентября участники отряда обратились к жителям Богословки Пензенского района с просьбой проверить надворные постройки, особенно если они не заперты.

В обоснование волонтеры указали, что пензячку ранее уже замечали на чужих участках.