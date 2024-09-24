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Происшествия

Поиски пенсионерки: жителей Богословки просят осмотреть сараи

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В регионе продолжаются поиски 73-летней жительницы Пензы Галины Николаевны Кузьминой (Борисовой), которая 21 сентября ушла из дома в неизвестном направлении и не вернулась.

24-го числа волонтеры регионального отделения отряда «Лиза Алерт» обратились к жителям села Богословка Пензенского района с просьбой проверить свои надворные постройки, особенно если они не заперты.

«Нашу Галину Николаевну уже видели на чужом участке, она может быть совсем рядом, давайте поможем бабушке вернуться домой», - написали добровольцы.

Приметы пропавшей: рост - 167 сантиметров, худощавое телосложение, короткие седые волосы, голубые глаза. Пензячка, возможно, дезориентированна.

Галина Николаевна была одета в светло-зеленую куртку с черно-белым изображением символов инь и ян, розовый джемпер и светлые штаны.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пенсионерки, просят позвонить на горячую линию по телефону 8 (800) 700-54-52.

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Источник — фото «Лизы Алерт»
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