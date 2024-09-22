В Пензе пропала 73-летняя Галина Кузьмина

22.09.2024 | 18:34

В Пензе ищут 73-летнюю Галину Николаевну Кузьмину (Борисову). В субботу, 21 сентября, пенсионерка ушла из дома в неизвестном направлении и не вернулась. Ориентировку опубликовали волонтеры группы «Лиза Алерт».

Приметы пропавшей: рост - 167 сантиметров, худощавое телосложение, короткие седые волосы, голубые глаза. Пензячка может быть дезориентирована.

Галина Николаевна была одета в светло-зеленую куртку с черно-белым изображением инь и ян, розовый джемпер и светлые штаны.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пенсионерки, просят позвонить на горячую линию по телефону 8 (800) 700-54-52.

Ранее в Пензе другая женщина, 77 лет, так же вышла из дома и пропала. Ее удалось найти.