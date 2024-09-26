Сетевое издание|18+|Четверг|26 сен 2024|12:52
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+20oC
+21oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+20oC
+21oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

На М-5 в Мокшанском районе случилось массовое ДТП

Печать
Telegram

Утром в четверг, 26 сентября, на 585-м километре трассы М-5 у села Михайловка в Мокшанском районе произошло массовое ДТП с участием фур и легковых машин.

На М-5 в Мокшанском районе случилось массовое ДТП

Авария случилась около 9:25. Масштаб поразил очевидцев, в Сети появилось сразу несколько записей, сделанных на месте.

Судя по кадрам, столкнулись минимум 7 автомобилей, 4 из них - грузовые. Большинство машин стоит на одной полосе, на обочине в противоположную сторону смотрит фура с перевернутым прицепом. Снесено дорожное ограждение.

На М-5 в Мокшанском районе случилось массовое ДТП

На М-5 в Мокшанском районе случилось массовое ДТП

На проезжей части лежат разлетевшиеся детали. Люди ходят, оценивая повреждения.

На М-5 в Мокшанском районе случилось массовое ДТП

На другом видео запечатлено, как на месте работают сотрудники Госавтоинспекции и медики.

В связи с произошедшим с 9:30 на данном участке М-5 временно ограничено движение. Действует реверс, сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор».

Информация уточняется.

Фото 1 и 5 - срезка с видео группы «Автохам Пенза».

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — видео, фото 2, 3, 4 группы «Сова Пенза авто»
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте