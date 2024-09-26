На М-5 в Мокшанском районе случилось массовое ДТП

26.09.2024 | 10:39

Утром в четверг, 26 сентября, на 585-м километре трассы М-5 у села Михайловка в Мокшанском районе произошло массовое ДТП с участием фур и легковых машин.

Авария случилась около 9:25. Масштаб поразил очевидцев, в Сети появилось сразу несколько записей, сделанных на месте.

Судя по кадрам, столкнулись минимум 7 автомобилей, 4 из них - грузовые. Большинство машин стоит на одной полосе, на обочине в противоположную сторону смотрит фура с перевернутым прицепом. Снесено дорожное ограждение.

На проезжей части лежат разлетевшиеся детали. Люди ходят, оценивая повреждения.

На другом видео запечатлено, как на месте работают сотрудники Госавтоинспекции и медики.

В связи с произошедшим с 9:30 на данном участке М-5 временно ограничено движение. Действует реверс, сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор».

Информация уточняется.

Фото 1 и 5 - срезка с видео группы «Автохам Пенза».