«Бросили петарды»: на улице Ладожской вспыхнула «Газель»

12.09.2024 | 14:02

В четверг, 12 сентября, в Пензе на улице Ладожской рядом с домом № 45 загорелись автомобили.

О ЧП сообщили в Сети очевидцы. По их словам, некто бросил петарды и вспыхнула припаркованная «Газель».

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, огонь охватил 2 автомобиля. Его ликвидацией занимались 6 спасателей.

«Погибших и пострадавших нет», - добавили в МЧС.

Подписчик телеграм-канала PenzaInform поделился снимками последствий ЧП.

2 июня на улице Бакунина в Пензе из-за детской шалости вспыхнул автомобиль Renault Megane. Огонь перекинулся на иномарку с тополиного пуха. У машины выгорели моторный отсек и салон на площади 7 кв. м.