Росгвардейцы помогли пенсионерке, сломавшей ногу на улице

06.09.2024 | 09:55

Вечером в четверг, 5 сентября, в Шемышейском районе росгвардейцы помогли пожилой женщине, сломавшей ногу на улице.

«Пострадавшую, находящуюся в шоковом состоянии, обнаружил начальник отделения вневедомственной охраны по Шемышейскому району Сергей Милай. Он немедленно вызвал скорую помощь, а также связался с бойцами вневедомственной охраны», - сообщили в пресс-службе силовой структуры.

До приезда медиков сотрудники ведомства оказали женщине первую помощь, напоили водой, постарались успокоить, а после погрузили в карету и сопроводили до больницы.

«В настоящее время жизни и здоровью пострадавшей ничего не угрожает», - добавили в управлении.

Росгвардейцы также часто помогают потерявшимся пенсионерам и детям. К примеру, 29 января 78-летняя жительница Ахун, страдающая амнезией, ушла из дома, когда все родственники отдыхали. Правоохранители нашли ее у торгового центра на улице Конструкторской.

В июле 2023 года в Шемышейке на детской площадке росгвардейцы увидели 5-летнюю девочку, которая отправилась на ночную прогулку. Они осмотрели ребенка, убедились, что здоровью малышки ничего не угрожает, а после передали ее в отдел полиции, где уже ожидали родители.