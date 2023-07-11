В Шемышейке нашли 5-летнего ребенка, гулявшего ночью на улице

В Шемышейке на детской площадке на улице Ленина обнаружили 5-летнюю девочку. Она отправилась на ночную прогулку.
Инцидент произошел в понедельник, 10 июля. В 2:35 патрулировавшие улицы росгвардейцы увидели ребенка, который решил поиграть в поздний час.
«При выяснении обстоятельств выяснилось, что девочка, проснувшись, самостоятельно покинула свой дом и ушла гулять на улицу», - рассказали сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
Правоохранители осмотрели ребенка, убедились, что здоровью малышки ничего не угрожает.
Позднее ее передали в отдел полиции, где уже ожидали родители.
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